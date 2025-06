Frente articula derrubada de vetos para manter isenção fiscal e garantir segurança jurídica As Frentes Parlamentares da Agropecuária (FPA) e do Empreendedorismo (FPE) intensificaram a mobilização no Congresso Nacional para...

Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share