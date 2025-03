Frente da Saúde das Mulheres vai priorizar neste ano os cuidados de prevenção

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das Mulheres deve trabalhar neste ano em benefício da saúde integral da mulher e ainda pelo aumento dos cuidados de prevenção no país, seja do câncer de colo de útero ou do câncer de mama, entre tantas outras questões que atingem especificamente as mulheres. Em evento nesta quarta-feira (12) para lembrar o mês da mulher a presidente do grupo, deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA), defendeu a prevenção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a saúde das mulheres!

Leia Mais em Momento MT: