Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação é instalada na ALMT Com o objetivo de promover melhorias na legislação e em políticas públicas voltadas à tecnologia e inovação, foi instalada nesta quinta... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 22h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o objetivo de promover melhorias na legislação e em políticas públicas voltadas à tecnologia e inovação, foi instalada nesta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação (FPTI) . A iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do estado por meio do diálogo entre o setor público, privado e a sociedade civil.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no desenvolvimento de Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende foragido que ameaçou corretores por não ser contemplado em consórcio

Frente parlamentar discute programa para apoiar agentes comunitários de saúde que atuam em assentamentos

Sete secretarias estaduais apresentam metas físicas do 2º semestre de 2024 na ALMT