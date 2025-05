Momento MT |Do R7

Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente é instalada A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) instalou, nesta sexta-feira (16), a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente...

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) instalou, nesta sexta-feira (16), a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. A frente, requerida pelo deputado Sebastião Rezende (União), tem o objetivo discutir e realizar debates entre os Poderes e, especialmente, com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Cedca-MT, vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setasc).

