Frente Parlamentar Evangélica é instalada na Assembleia A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) instalou, no fim da tarde desta quarta-feira (16), na Sala de Comissões, a Frente Parlamentar... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) instalou, no fim da tarde desta quarta-feira (16), na Sala de Comissões, a Frente Parlamentar Evangélica, que tem entre os objetivos, o fortalecimento dos valores e princípios que constituem a base da fé cristã, como também do diálogo permanente com líderes religiosos, igrejas e fiéis em todo o estado. Foi empossado como presidente, o deputado Thiago Silva (MDB), que também foi autor do requerimento para a criação da frente. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a nova Frente Parlamentar Evangélica! Leia Mais em Momento MT: Deputados aprovam parceria com Hospital Albert Einstein

ALMT firma parceria com Intermat para revisar divisas dos 142 municípios de Mato Grosso

Assistência Social proporciona Páscoa antecipada para crianças e adolescentes