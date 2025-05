Fretes agrícolas sobem no Nordeste com alta no milho e escoamento da soja O transporte de grãos na Bahia registrou estabilidade em algumas regiões e aumento em outras ao longo de abril, segundo o Boletim Logístico...

Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 11h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share