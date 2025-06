Frio, seca e risco de temporais marcam o início do inverno que começa nesta sexta-feira

Momento MT |Do R7

O inverno de 2025 começa oficialmente nesta sexta-feira (20.06), às 23h42, com previsão de uma estação mais fria que nos últimos dois anos, marcada por maior presença de massas de ar polar, risco de geadas amplas no Sul e possibilidade de chuvas acima da média em algumas regiões do país.

