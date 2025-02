FRONTEIRA: PRF e GEFRON recuperam caminhonete roubada No dia 4 de fevereiro de 2025, por volta das 16:00h a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h27 ) twitter

No dia 4 de fevereiro de 2025, por volta das 16:00h a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), recuperou uma caminhonete Toyota Hilux roubada. A ação ocorreu durante fiscalização no km 741 da BR-070, em Cáceres (MT). Ao abordarem o veículo, os policiais constataram inconsistências na placa. Após uma verificação mais detalhada, descobriram que a caminhonete era na verdade um clone de um veículo com registro de roubo em Cuiabá, em 2 de fevereiro de 2023. Diante da constatação do crime, os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante por receptação e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cáceres. A PRF reforça seu compromisso com a segurança nas rodovias federais e a integração com outras forças de segurança para combater o crime e garantir a proteção da sociedade.

