Fruticultura impulsiona superávit comercial e consolida liderança nacional O agronegócio paulista, pilar do superávit da balança comercial brasileira, encerrou 2024 com resultados notáveis no mercado internacional...

O agronegócio paulista, pilar do superávit da balança comercial brasileira, encerrou 2024 com resultados notáveis no mercado internacional de frutas. Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), as exportações de frutas movimentaram mais de US$ 250 milhões, um crescimento de 13% em relação a 2023.

Para mais detalhes sobre como a fruticultura está impulsionando a economia paulista, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: