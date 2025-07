Fugas de presos reduzem cerca de 63% em unidades prisionais de MT, segundo Sejus As fugas de presos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso reduziram 62,85% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo...

As fugas de presos do Sistema Penitenciário de Mato Grosso reduziram 62,85% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo números da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Conforme os dados, foram registradas 13 fugas em 2025, contra 35 do ano passado. O secretário de Estado de Justiça, Vitor Hugo Bruzulato, destacou que um dos fatores da redução são as operações frequentes para identificação e remoção de materiais ilícitos, como as armas artesanais, além das mudanças em procedimentos de segurança.

