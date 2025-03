Fugitivo da Cadeia Pública do Estado de Goiás é recapturado pela Polícia Civil de MT

Um dos quatro reeducandos que fugiram da Unidade Prisional de Mineiros, Estado de Goiás, foi recapturado pela Polícia Civil de Mato Grosso, na quarta-feira (19.3), no município de Alto Araguaia (415 km ao sul de Cuiabá). Com o mandado de prisão expedido pelo juízo da Comarca de Mineiros (GO), o foragido, de 19 anos, foi surpreendido pelos policiais civis na Rodovia MT 100, nas proximidades do Parque de Exposição de Alto Araguaia.

Para mais detalhes sobre essa recaptura e a fuga dos reeducandos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: