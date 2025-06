Fundação Escola do MPMT assina convênios estratégicos A Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso (FESMP) assinou, nesta segunda-feira (30), convênio com a Associação...

A Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso (FESMP) assinou, nesta segunda-feira (30), convênio com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) e um protocolo de intenções institucionais com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Governo do Estado, Assembleia Legislativa (ALMT), Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Mato Grosso (OAB-MT) e Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis). A assinatura das parcerias marca um momento especial da Fundação, que busca, para os próximos anos, implantar um curso de graduação em Direito e pós-graduação stricto sensu com programa de mestrado.

