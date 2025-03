Fundação Rio Verde e Prefeitura de Lucas do Rio Verde firmam parceria para o Show Safra MT 2025 Rodrigo Pasqualli, diretor executivo da Fundação Rio Verde, participou de uma reunião estratégica com a Prefeitura de Lucas do Rio...

Rodrigo Pasqualli, diretor executivo da Fundação Rio Verde, participou de uma reunião estratégica com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde para alinhar o apoio institucional ao Show Safra MT 2025. O encontro, que também contou com representantes da Secretaria de Agricultura e da equipe de comunicação municipal, destacou a importância da colaboração do Poder Público para o sucesso do evento, que é o maio

Saiba mais sobre essa parceria e o que esperar do Show Safra MT 2025 consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: