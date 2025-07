Futura Casa do Autista funcionará no antigo colégio Nilo Póvoas O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (23) que a futura Casa do Autista da capital mato-grossense será...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (23) que a futura Casa do Autista da capital mato-grossense será instalada no tradicional prédio do antigo Colégio Estadual Nilo Póvoas, no coração da cidade. A decisão foi viabilizada por meio de articulação da primeira-dama e vereadora, Samantha Iris, que conduziu as tratativas junto ao Governo do Estado para garantir a cessão do imóvel à Prefeitura de Cuiabá.

