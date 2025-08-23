Futuro da Regionalização no Turismo é destaque no Salão
O Salão do Turismo recebeu neste sábado (23), no Distrito Anhembi, em São Paulo, o 2º Seminário Nacional de Regionalização do Turismo, que reuniu gestores e lideranças de todas as regiões do país para debater avanços e definir os próximos passos da governança descentralizada. O evento reforça o compromisso do Ministério do Turismo com o desenvolvimento integrado dos destinos e a gestão estratégica dos municípios turísticos.
