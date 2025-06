Gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado nesta terça-feira (24)

Nesta terça-feira (24.6), a Fundação Getúlio Vargas divulga o gabarito preliminar da prova objetiva do concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) realizada no domingo (22). O certame, que oferece 1.500 vagas imediatas para o cargo de professor, além de cadastro reserva, recebeu 25.295 inscritos. Desse total, 18.201 candidatos efetivaram a inscrição e 15.650 deles compareceram para fazer as provas. De acordo com a Seduc, o percentual de participação foi de 85,98%.

