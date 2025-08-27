Gabi Martins aposta em decotão para curtir show de sofrência em Barretos: ‘Estilosa’ A cantora Gabi Martins chamou atenção ao curtir um show de sertanejo em Barretos com um look que esbanjou estilo e ousadia. Apostando...

A cantora Gabi Martins chamou atenção ao curtir um show de sertanejo em Barretos com um look que esbanjou estilo e ousadia. Apostando em um decotão marcante, a artista combinou o visual com acessórios modernos e uma produção que destacou seu estilo único. O evento, conhecido pela atmosfera animada e pelo clima de “sofrência”, contou com muita música e fãs vibrando junto com os artistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: