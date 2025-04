Gabigol marca, mas Cruzeiro perde no Mineirão e amarga lanterna do Grupo E Nesta quarta-feira, em mais um embate da segunda rodada do Grupo E na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi surpreendido ao receber o...

Nesta quarta-feira, em mais um embate da segunda rodada do Grupo E na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi surpreendido ao receber o Mushuc Runa no Mineirão, caindo por 2 a 1. Apesar do gol de Gabigol, os visitantes contaram com as atuações decisivas de Carlos Alfredo e Bryan Bentaberry, que garantiram o triunfo equatoriano.

