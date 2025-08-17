Logo R7.com
Gabriela Versiani brilha em baile do BB com look milionário: ‘Foi feito pra vc!!!!!!!!!!!’

Gabriela Versiani marcou presença no Baile do BB, organizado por Betinho Pacheco, no sábado (16), em São Paulo, usando um vestido Schiaparelli...

Momento MT|Do R7

Gabriela Versiani marcou presença no Baile do BB, organizado por Betinho Pacheco, no sábado (16), em São Paulo, usando um vestido Schiaparelli avaliado em R$ 120 mil. A empresária e influenciadora, namorada do cantor Murilo Huff, completou o look inspirado em Beyoncé com luvas pretas. Recentemente, ela também exibiu uma bolsa Hermès Birkin, de R$ 117 mil.

