Gabriela Versiani brilha em baile do BB com look milionário: ‘Foi feito pra vc!!!!!!!!!!!’ Gabriela Versiani marcou presença no Baile do BB, organizado por Betinho Pacheco, no sábado (16), em São Paulo, usando um vestido Schiaparelli...

Gabriela Versiani marcou presença no Baile do BB, organizado por Betinho Pacheco, no sábado (16), em São Paulo, usando um vestido Schiaparelli avaliado em R$ 120 mil. A empresária e influenciadora, namorada do cantor Murilo Huff, completou o look inspirado em Beyoncé com luvas pretas. Recentemente, ela também exibiu uma bolsa Hermès Birkin, de R$ 117 mil.

