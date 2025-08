Gabriely Miranda exibe novos registros do casamento com Endrick em Madrid: ‘Lindos’ Gabriely Miranda, de 22 anos, publicou nesta terça-feira (5), um novo video da celebração de seu casamento com o jogador Endrick, de...

Gabriely Miranda, de 22 anos, publicou nesta terça-feira (5), um novo video da celebração de seu casamento com o jogador Endrick, de 19, realizado no último dia 18 de julho, em Madrid, na Espanha. O casal oficializou a união em uma cerimônia luxuosa ao ar livre, marcada por elegância e sofisticação. O altar foi montado com arranjos florais em tons de branco e verde, e os convidados seguiram um dress code preto, criando um belo contraste com os noivos, que usaram looks brancos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes desse lindo casamento!

Leia Mais em Momento MT: