Gaeco apreende arma e prende investigado por crimes em MT

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) — força-tarefa permanente formada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo de Sinop — cumpriu, nesta quinta-feira (15), um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão no âmbito da Operação Lagoa Limpa.As ordens judiciais foram cumpridas no município de Santa Carmen e o alvo é investigado por tráfico de drogas, organização criminosa e extorsão, incluindo vítimas idosas.Durante a ação, foram apreendidos: 1 celular; 1 arma de fogo; diversas munições.A operação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do 3º Comando Regional e da 26ª Companhia Independente de Força Tática de Sinop.As investigações permanecem em sigilo e seguem em andamento. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara discute proposta para atrair montadoras de veículos elétricos pra Cuiabá

