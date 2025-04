Gaeco cumpre 25 ordens judiciais contra integrantes de facção criminosa O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado... Momento MT|Do R7 24/04/2025 - 09h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 09h06 ) twitter

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo Civil, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (24), na cidade Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá) a “2ª fase da “Operação Tudo 2”,para cumprimento de 25 ordens judiciais contra integrantes de uma organização criminosa que atua no Estado de Mato Grosso, na cidade de Barra do Garças. Estão sendo cumpridas agora pela manhã 25 ordens judiciais, 10 são de buscas e apreensões e 15 de quebras de sigilos que têm como alvos lideranças de uma organização criminosa. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá e são resultado de trabalho investigativo e enfrentamento ao crime organizado efetivado pelo Gaeco. Os mandados estão sendo cumpridos em Mato Grosso, nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá e Rondonópolis.A 2ª fase da “Operação Tudo 2” é fruto de trabalho técnico investigativo desenvolvido pela equipe do Gaeco de Barra do Garças com informações e provas evidenciadas nos anos de 2023 e 2024 a partir da deflagração da 1ª fase da operação (em novembro de 2023), ocasião em que o criminoso morreu em confronto. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF erradica 23 mil pés de maconha e evita a produção de 8 toneladas da droga

