Gaeco cumpre 73 mandados contra crime organizado em MT O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Barra do Garças, força-tarefa permanente constituída pelo Ministério... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Barra do Garças, força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a Operação “Game Red” para o cumprimento de ordens judiciais contra integrantes de uma organização criminosa que atua em jogos de azar em Mato Grosso. Foram cumpridas 73 ordens judiciais: 31 de buscas e apreensão, 21 de quebras de sigilos de dados e 21 de bloqueios de contas bancárias. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá e são resultado do trabalho investigativo e do enfrentamento ao crime organizado. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Barra do Garças (MT) e Aragarças (GO), com apoio da delegacia regional. Para mais detalhes sobre essa operação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Brasil vence Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo; Ancelotti celebra primeira vitória

Grupo de trabalho define calendário para entregar sugestões de reforma administrativa até 14 de julho

PF prende motorista e apreende caminhão com carga de soja adulterada em Paranaguá