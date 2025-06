Gaeco de Barra do Garças faz operação contra grupo criminoso

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), força-tarefa permanente composta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deflagrou, nesta terça-feira (24), na cidade de Barra do Garças (509 km de Cuiabá), a Operação “Palmares”. Policiais cumprem oito ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e afastamento de sigilo de dados, todas contra integrantes de uma facção criminosa que tenta se instalar na cidade. As decisões judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá, com base em investigações conduzidas pela equipe do Gaeco de Barra do Garças, no enfrentamento ao crime organizado.

