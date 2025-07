Gaeco de MT apoia operação contra tortura, extorsão e roubo

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Mato Grosso, força-tarefa composta pelo Ministério Público do Estado, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deu apoio, nesta sexta-feira (25), à Operação Cruciatus, desdobramento da Operação Soldados da Usura, coordenada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Em Mato Grosso, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra suspeitos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual de Rondônia, com base nas investigações da primeira fase da operação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante operação!

Leia Mais em Momento MT: