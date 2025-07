Gaeco de MT apoia operação que investiga crimes de tortura, extorsão e roubo O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Mato Grosso, força-tarefa composta pelo Ministério Público do Estado... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Mato Grosso, força-tarefa composta pelo Ministério Público do Estado, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deu apoio, nesta sexta-feira (25), à Operação Cruciatus, desdobramento da Operação Soldados da Usura, coordenada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Em Mato Grosso, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra suspeitos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Estadual de Rondônia, com base nas investigações da primeira fase da operação. Saiba mais sobre essa operação impactante e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

PF apreende carga de cigarros contrabandeados

PF deflagra operação contra organizações criminosas que atuam no Sul de MG