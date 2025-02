Momento MT |Do R7

Gaeco investe em qualificação e tecnologia para conter a criminalidade Nos últimos 18 meses, o Gaeco, força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária...

Nos últimos 18 meses, o Gaeco, força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, realizou 37 operações de combate a crimes de diversas naturezas, atuando isoladamente ou em parceria com forças policiais de outros estados. Como resultado dessas operações, que visaram um total de 392 alvos, foram cumpridos 315 mandados de busca e apreensão,146 mandados de prisão, dentre outras medidas.

