Gaeco prende autora de furtos e recupera joias

A unidade do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Barra do Garças, força-tarefa permanente constituída pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, em uma ação conjunta com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças e com a Polícia Militar de Barra do Garças, identificou e prendeu uma mulher de 54 anos nesta terça-feira (15).As equipes iniciaram as diligências após receberem informações de que uma mulher estaria praticando furtos em estabelecimentos comerciais e residências. Ela ganhava a confiança das vítimas após realizar serviços de limpeza nas residências, momento em que se aproveitava da circunstância para furtar joias e outros objetos de valor.Nas ações criminosas, a mulher praticava vários furtos em diferentes dias, sempre levando poucos objetos de cada vez, na tentativa de dificultar a identificação. No entanto, com a ação dos policiais, ela foi flagrada em posse de vários objetos furtados, fato que culminou com sua prisão.Conforme o Gaeco de Barra do Garças, foram recuperadas joias que, somadas, ultrapassam o valor de 15 mil reais.

