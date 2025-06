GAFFFF: Área tratada com produtos biológicos atinge 156 milhões de hectares no Brasil O uso de bioinsumos segue em expansão no Brasil e deve ocupar cada vez mais espaço nas estratégias de manejo agrícola. A safra 2024...

O uso de bioinsumos segue em expansão no Brasil e deve ocupar cada vez mais espaço nas estratégias de manejo agrícola. A safra 2024/25 registrou aumento de 13% na área tratada com produtos biológicos em relação ao ciclo anterior, alcançando 156 milhões de hectares — o que representa 26% da área cultivada no país. A liderança dessa transformação está nas lavouras de soja, responsáveis por 62% do volume total aplicado, seguidas por milho (23%) e cana-de-açúcar (10%).

Para saber mais sobre essa tendência crescente e seu impacto no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: