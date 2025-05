Galvão Bueno e esposa viajam de primeira classe e web reage com detalhes: ‘Que luxo’

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 74 anos, e sua esposa, Desirée Soares, de 55, viajaram para o GP de Fórmula 1 de Mônaco, que será disputado no próximo domingo (25). Nesta quarta-feira (21), o casal compartilhou detalhes do voo de primeira classe para o destino. “Eu e meu amor! Let’s go! Na maior paz! Só com uma pequena turbulência no meio do caminho”, escreveu Desirée na legenda das fotos em que posa em clima de romance ao lado do marido.

Para mais detalhes sobre essa viagem luxuosa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: