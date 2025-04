Ganha Tempo Central mantém média de quase 400 atendimentos por dia

Em março, o Ganha Tempo Central de Sorriso realizou 7.102 atendimentos, nos 18 dias úteis em que a unidade abriu as portas, sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Na liderança do ranking, com 2080 serviços, aparece a agência Vip do Detran, com o serviço de emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: