Ganha Tempo Zona Leste promove mutirão de vagas

Momento MT|Do R7

01/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h37 )

Grupo Aysú está recrutando mão-de-obra para várias funções Nesta quarta-feira (2 de julho), tem mutirão de vagas no Sine do Ganha Tempo Zona Leste. Das 8h às 12h, uma equipe do Grupo Aysú fará entrevistas de candidatos para as seguintes vagas: ajudante de eletricista, analista de laboratório, auxiliar de linha de produção, colhedor de cana-de-açúcar, eletricista de manutenção industrial, fermentador, operador de caldeira, operador de tratores transbordo, e operador de processo de produção. O Ganha Tempo Zona Leste funciona na Rua Panambi, n.º 350, no Industrial 1.ª Etapa, e pode ser acionado pelo 3907 8050. A unidade abre as portas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais informações sobre as oportunidades disponíveis! Leia Mais em Momento MT: Diamantino realiza 1º Festival de Fanfarras e reúne 26 corporações de 22 municípios

