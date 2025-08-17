“Ganhamos uma escola incrível e que vai nos abrir muitas oportunidades”, afirma estudante da Escola Estadual Alice Fontes Estudantes e professores da Escola Estadual Prof.ª Alice Fontes destacaram a expectativa de estudar e trabalhar na nova unidade, que...

Estudantes e professores da Escola Estadual Prof.ª Alice Fontes destacaram a expectativa de estudar e trabalhar na nova unidade, que passou por obras de reforma e ampliação, deixando o espaço mais moderno. Localizada no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá, o novo espaço foi entregue pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) na quinta-feira (14.8), com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Educação, Alan Porto.

