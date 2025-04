Gargalo logístico trava exportação de café e provoca prejuízos milionários O café brasileiro, reconhecido mundialmente pela qualidade, está enfrentando um problema que nada tem a ver com o clima ou pragas.... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h07 ) twitter

O café brasileiro, reconhecido mundialmente pela qualidade, está enfrentando um problema que nada tem a ver com o clima ou pragas. Em março, mais de 637 mil sacas do grão deixaram de ser exportadas por causa dos gargalos logísticos nos principais portos do País, segundo levantamento do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). O resultado é preocupante: o Brasil deixou de arrecadar R$ 1,51 bilhão em exportações só nesse mês.

Para entender melhor como essa situação impacta o agronegócio e a economia do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

