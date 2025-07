Gás natural chega ao Distrito Industrial e destrava nova fase da indústria em Cuiabá Com a inauguração do gasoduto de 39 quilômetros nesta sexta-feira (25.7), o Governo de Mato Grosso deu a Cuiabá um passo histórico... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a inauguração do gasoduto de 39 quilômetros nesta sexta-feira (25.7), o Governo de Mato Grosso deu a Cuiabá um passo histórico rumo à consolidação de uma matriz energética mais limpa, segura e econômica. O novo sistema, que passa a abastecer diretamente as indústrias do Distrito Industrial, representa não apenas a realização de um projeto aguardado há mais de duas décadas, mas também um divisor de águas no processo de industrialização da Capital de Mato Grosso. Saiba mais sobre como essa nova infraestrutura pode transformar a indústria em Cuiabá consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Violência contra pessoa idosa será tema de audiência pública na Câmara Municipal

Prefeitura reforça pedido para manter a cidade limpa

Discussões sobre IOF continuam no segundo semestre do Legislativo