Gasoduto impulsiona indústria e posiciona Cuiabá como novo polo de desenvolvimento

O gasoduto no Distrito Industrial, entregue nesta sexta-feira (25) pelo governador Mauro Mendes, representa avanços estratégicos para o desenvolvimento industrial e econômico de Cuiabá. A avaliação é do secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Fernando Medeiros, que representou o prefeito Abilio Brunini no evento.

