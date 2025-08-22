Gastronomia, Negócios e Cultura: uma experiência completa no maior evento de turismo do Brasil O Salão do Turismo também é espaço para negócios. O Cozinha Show, do Senac, reúne chefs renomados preparando pratos típicos ao vivo...

O Salão do Turismo também é espaço para negócios. O Cozinha Show, do Senac, reúne chefs renomados preparando pratos típicos ao vivo. O Mercadão contará com 69 expositores oferecendo mais de 300 produtos da agricultura familiar. O Sebrae organiza rodadas de negócios e conexões no setor de artesanato, enquanto o Núcleo do Conhecimento promove palestras, workshops e debates sobre turismo.

Para saber mais sobre este evento imperdível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: