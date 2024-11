Gaúcha do Norte se aproxima de ligação asfáltica com o estado O município de Gaúcha do Norte está perto de, finalmente, ter uma conexão com o restante da malha rodoviária estadual. As obras de...

Momento MT|Do R7 19/10/2024 - 10h49 (Atualizado em 19/10/2024 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share