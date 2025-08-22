Gefron apreende 101 quilos de cocaína e causa prejuízo de R$ 1,8 milhão às facções criminosas O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 101 quilos de pasta base de cocaína, nesta quinta-feira (21.8), no município de Porto...

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 101 quilos de pasta base de cocaína, nesta quinta-feira (21.8), no município de Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá). A apreensão provocou um prejuízo de R$ 1,8 milhão às facções criminosas.

