Gefron apreende 101 quilos de cocaína e causa prejuízo de R$ 1,8 milhão às facções criminosas

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 101 quilos de pasta base de cocaína, nesta quinta-feira (21.8), no município de Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá). A apreensão provocou um prejuízo de R$ 1,8 milhão às facções criminosas.

