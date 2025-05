Gefron apreende 40 quilos de pasta-base e gera prejuízo de R$ 720 mil às facções criminosas O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta segunda-feira (26.5), 40 quilos de pasta base de cocaína em Porto Esperidião... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta segunda-feira (26.5), 40 quilos de pasta base de cocaína em Porto Esperidião (375 km de Cuiabá) e provocou prejuízo de R$ 720 mil às facções criminosas. Conforme o Gefron, a equipe estava em patrulhamento por uma estrada de acesso à BR-174, quando foram encontrados suspeitos em motocicletas, que fugiram ao se deparar com a viatura da polícia. Durante as buscas foram localizadas duas mochilas contendo 20 invólucros de substâncias análogas à pasta base de cocaína, totalizando a quantidade de 40 peças. Os suspeitos não foram encontrados. Diante dos fatos, os materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia Especial de Fronteira (Defron) em Cáceres para as demais providências. Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Governo assina termo de compromisso para repasse de R$ 14 milhões ao Hospital Municipal de Sinop

Faccionados com diversas passagens criminais morrem em confronto com a Polícia Militar

PF deflagra Operação Arancia, contra fraudadores da Previdência Social