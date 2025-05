Gefron apreende 50 tabletes de cocaína e causa prejuízo de R$ 900 mil às facções criminosas O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 50 tabletes de pasta base de cocaína e causou prejuízo de R$ 900 mil às facções criminosas... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 50 tabletes de pasta base de cocaína e causou prejuízo de R$ 900 mil às facções criminosas, nesta quinta-feira (15.5), em Pontes e Lacerda (a 440 km de Cuiabá). Uma equipe fazia patrulhamento pela MT-473, na área rural, quando avistou um Fiat Strada, de cor verde. Os policiais realizaram a abordagem. Ao fazer uma revista, foi localizado dois fardos do entorpecente, totalizando 50 tabletes de pasta base de cocaína. Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron) em Cáceres, juntamente com o entorpecente apreendido. A ação faz parte da operação integrada Protetor das Fronteiras e Divisas, que recebe apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e da operação Tolerância Zero, do Governo do Estado. Saiba mais sobre essa importante apreensão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura coordena operação e reforça policiamento na região central

Assistência Social participa do 9º mutirão “Cidadãos com Voz e Vez” no CRAS Vitória Régia

De janeiro a 15 de maio, Sorriso já investiu mais de R$ 5,6 milhões em cirurgias