Gefron apreende 68 tabletes de entorpecentes e causa prejuízo de R$ 461 mil as facções criminosas O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 68 tabletes de entorpecentes e prendeu um homem, na noite deste domingo (24.8), em...

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 68 tabletes de entorpecentes e prendeu um homem, na noite deste domingo (24.8), em uma estrada vicinal da cidade de Porto Esperidião (320 km de Cuiabá). O entorpecente está dividido em 33 tabletes de Skank (supermaconha), 20 tabletes de pasta base de cocaína e 15 tabletes de maconha. A ação ocorreu durante patrulhamento em uma estrada vicinal na área rural do município. Em dado momento, a equipe de policiais militares avistou um veículo VW Fox vermelho que fugiu ao visualizar a viatura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: