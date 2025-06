Gefron apreende 75 tabletes de entorpecentes e armas na zona rural de Cáceres

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta quarta-feira (18.6), 75 tabletes de entorpecentes, além de duas armas de fogo, na zona rural do município de Cáceres (a 220 km de Cuiabá), na Comunidade do Limão, região próxima à fronteira com a Bolívia. Durante patrulhamento na BR-070, uma equipe do Gefron visualizou um grupo de pessoas caminhando às margens da rodovia, carregando mochilas. Diante da suspeita de tráfico de drogas na modalidade conhecida como “mula humana”, os policiais tentaram realizar a abordagem, momento em que foram recebidos a tiros e houve revide por parte da equipe.

