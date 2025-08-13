Gefron apreende drogas e veículo avaliados em R$ 135 mil em Várzea Grande O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou, na manhã desta quarta-feira (13.8), uma ação que resultou na apreensão de 15 quilos...

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) realizou, na manhã desta quarta-feira (13.8), uma ação que resultou na apreensão de 15 quilos de maconha do tipo skunk e de um veículo Fiat/Pulse, cor cinza, ano 2023, no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande. O valor total do material apreendido é estimado em R$ 135 mil, representando um prejuízo significativo às facções criminosas.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: