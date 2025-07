Gefron apreende estudante boliviano com droga em ônibus escolar em Cáceres O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu um estudante boliviano de 17 anos, com sete pacotes de supermaconha (mais conhecida... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h38 ) twitter

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu um estudante boliviano de 17 anos, com sete pacotes de supermaconha (mais conhecida como skunk), nesta terça-feira (29.7), em Cáceres (a 217 km de Cuiabá). Após receber informações de que havia menores sendo aliciados para o transporte de entorpecentes da Bolívia para Cáceres, em ônibus escolares, equipes de inteligência e de fiscalização passaram a monitorar o crime. Os alunos estudam em escolas da comunidade rural do município mato-grossense. Para mais detalhes sobre essa apreensão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF incinera 1,3 toneladas de drogas em Manaus

