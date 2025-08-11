Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Gefron apreende mais de 1 tonelada de entorpecentes com auxílio de cães e causa prejuízo de R$ 23,5 milhões as facções

Os cães farejadores do Canil do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) ajudaram as forças de segurança de Mato Grosso a provocar um prejuízo...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Os cães farejadores do Canil do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) ajudaram as forças de segurança de Mato Grosso a provocar um prejuízo de R$ 23,5 milhões às facções criminosas, em operações do programa Tolerância Zero, entre janeiro e julho deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.