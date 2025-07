Gefron aumenta em 21% o prejuízo causado às facções criminosas em Mato Grosso Com o lançamento do programa Tolerância Zero, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) aumentou em 21% o prejuízo provocado às facções...

Com o lançamento do programa Tolerância Zero, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) aumentou em 21% o prejuízo provocado às facções criminosas entre dezembro de 2024 e junho de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Leia Mais em Momento MT: