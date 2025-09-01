Logo R7.com
Gefron e PM apreendem aeronave e prendem seis em operação integrada contra o tráfico de drogas

Operação Integrada das forças de segurança de Mato Grosso, realizada neste domingo (31.8) em Juara (655 km de Cuiabá), apreendeu uma...

Momento MT

Operação Integrada das forças de segurança de Mato Grosso, realizada neste domingo (31.8) em Juara (655 km de Cuiabá), apreendeu uma aeronave e prendeu seis homens, sendo dois bolivianos, suspeitos de tráfico internacional de drogas. A ação resultou em um prejuízo de R$ 750 mil às facções criminosas.

