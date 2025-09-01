Gefron e PM apreendem aeronave e prendem seis em operação integrada contra o tráfico de drogas Operação Integrada das forças de segurança de Mato Grosso, realizada neste domingo (31.8) em Juara (655 km de Cuiabá), apreendeu uma...

Operação Integrada das forças de segurança de Mato Grosso, realizada neste domingo (31.8) em Juara (655 km de Cuiabá), apreendeu uma aeronave e prendeu seis homens, sendo dois bolivianos, suspeitos de tráfico internacional de drogas. A ação resultou em um prejuízo de R$ 750 mil às facções criminosas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: