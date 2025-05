Gefron e PRF apreendem 61 tabletes de cocaína e skunk em compartimento oculto de caminhante na fronteira

Policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 61 tabletes de pasta base de cocaína e skunk em uma caminhonete S10, neste sábado (24.5), em Porto Esperidião (320 km de Cuiabá). A apreensão da droga gerou um prejuízo às facções criminosas de R$ 930 mil. A localização da droga aconteceu após troca de informações entre as instituições de que dois veículos, uma Fiat Strada e uma caminhonete S10 estariam envolvidos com o tráfico de drogas entre as cidades de Pontes e Lacerda e Porto Esperidião.

