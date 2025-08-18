Logo R7.com
Gefron intercepta ônibus de transporte de pacientes do interior com 50 quilos de pasta base de cocaína

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta segunda-feira (18.8), cerca de 50 quilos de substância análoga a pasta base...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu, nesta segunda-feira (18.8), cerca de 50 quilos de substância análoga a pasta base de cocaína em um micro-ônibus de transporte de pacientes do interior do Estado. A apreensão ocorreu no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande.

